Monster Hunter Rise con il prossimo crossover aggiunge Akuma di Street Fighter

Akuma, personaggio dei giochi Street Fighter, verrà aggiunto come ricompensa della missione dell'evento venerdì 27 agosto all'interno di Monster Hunter. Street Fighter è l'ultima di una serie di collaborazioni che Capcom ha pianificato per Monster Hunter Rise. Il mese scorso, il gioco ha aggiunto Amaterasu di Okami come nuova skin per il Palamute dei giocatori.

Il primo evento "Capcom Collab" pianificato per Monster Hunter Rise è stato reso disponibile il 18 giugno e ha permesso ai giocatori di sbloccare materiali utilizzati per vestire il proprio compagno come il personaggio di Tsukino di Monster Hunter Stories 2.

Secondo una tabella di marcia alla fine del trailer dell'evento Street Fighter, ci saranno almeno altri due eventi Capcom Collab, che si svolgeranno nei prossimi mesi. Il video che potete vedere in calce a questo articolo dà un'idea di cosa devono aspettarsi i giocatori da Akuma. Molte delle sue mosse speciali del gioco di combattimento sono presenti.

Vi ricordiamo che Monster Hunter Rise è disponibile su Nintendo Switch.

Fonte: Eurogamer