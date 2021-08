PlayStation sarà alla Gamescom Opening Night Live! Ecco tutti gli sviluppatori protagonisti dell'evento

Oggi, 25 agosto alle ore 20 italiane, ci sarà la Gamescom Opening Night Live presentata da Geoff Keighley e, nel corso dell'evento, ci sarà spazio anche per PlayStation.

Geoff Keighley, attraverso l'account Twitter, ha confermato la presenza di PlayStation e di tutti gli altri sviluppatori protagonisti dello show.

Oltre a PlayStation, ci saranno Xbox, Ubisoft, Warner Bros. e moltissimi altri, come potete vedere nella lista rivelata dal presentatore:

1047 Games

Activision

Amazon Games

Bandai Namco

Coffee Stain

Deep Silver

Devolver

Dotemu

Frontier

Manticore Games

Mediatonic

Pearl Abyss

PlayStation

Prime Matter

Raw Fury

Sega

Sharkmob

Slocap

Superbrothers

Warner Bros. Games

Ubisoft

Xbox Game Studios

? 24 hours from now! ?



Here are some of the publishers who will be participating in @gamescom #OpeningNightLive tomorrow.



Hope to see you for the livestream as we celebrate all the amazing video games coming later this year and in the future! pic.twitter.com/2J1xJEgzHS — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 24, 2021

Tuttavia, i fan possono aspettarsi anche altre sorprese. Dopo la rivelazione delle nomination per la Gamescom Opening Night Live, abbiamo scoperto che tra i protagonisti c'è almeno un titolo non ancora annunciato.

In attesa dello show di questa sera, vi ricordiamo che ieri Xbox ha tenuto il suo evento con importanti annunci, come quello relativo a xCloud in arrivo su console entro la fine di quest'anno.

