PS5 con il nuovo modello risolverà il problema del Wi-Fi incontrato da diversi giocatori?

PlayStation 5 è un ottima console, ma non è priva di problemi. In molti, infatti, hanno riscontrato problemi con le connessioni Wi-Fi che scompaiono completamente fino a quando il sistema non viene spento e riacceso.

È un problema che molti possessori di PS5 hanno riscontrato dal lancio e, sebbene ci siano soluzioni alternative, sarebbe bello se il nuovo modello di console con il suo modulo Wi-Fi potenzialmente diverso lo eliminasse completamente.

Stando a quanto emerso dalle segnalazioni, l'unico modo per far sì che PS5 veda di nuovo le reti Wi-Fi è spegnerla completamente e poi riaccenderla.

Numerosi utenti Reddit stavano riscontrando il problema e, al momento, sembra che la migliore soluzione sia utilizzare una connessione cablata più veloce e stabile, ma non tutti sono in grado di farlo. Altri hanno suggerito che si tratta di un problema con le connessioni Wi-Fi a 2,4 GHz rispetto a 5 GHz. Costringere la vostra PS5 a connettersi solo tramite 2,4 GHz potrebbe risolverlo.

Kotaku segnala una soluzione dettagliata in un thread su Reddit, che postula che il problema risiede nel supporto per l'Internet Protocol version 6, noto anche come IPv6. Disabilitando IPv6 sul router wireless, PlayStation 5 dovrebbe essere in grado di connettersi senza problemi.

Does anyone else have this problem where the PS5 can?t connect online even though the wifi is working completely fine and the only fix is to toggle it on/off or restart the console. Is this just me?? — Janet Garcia (@Gameonysus) August 24, 2021

È comunque un problema frustrante, ma forse c'è speranza all'orizzonte per i possessori di PS5 quando il nuovo modello recentemente confermato sarà lanciato. Oltre a fissare la fastidiosa vite del supporto, report suggeriscono che il nuovo modello potrebbe anche ricevere un nuovo adattatore wireless.

Al momento Sony deve ancora confermare se ci saranno modifiche al Wi-Fi di PS5.

Fonte: Kotaku.