Psychonauts 2 su Xbox Game Pass per Tim Schafer è 'perfetto come per tutti i giochi Double Fine'

Double Fine dopo un periodo di indipendenza è passato sotto l'ala di Microsoft: l'ultimo capitolo dello studio di sviluppo è Psychonauts 2, uscito proprio oggi non solo su PC, Xbox Series X/S e Xbox One, ma anche su PlayStation 4 e PlayStation 5. Il gioco inoltre è disponibile per tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass.

Ed è proprio il servizio in abbonamento di Microsoft ad essere uno dei protagonisti durante un'intervista a Double Fine. Tim Schafer, alla domanda su Psychonauts 2 presente all'interno di Xbox Game Pass ha dichiarato che questo modello si adatta perfettamente non solo all'ultimo progetto dello studio, ma anche a tutti i giochi di Double Fine.

"Penso che in un modo o nell'altro tutto si sta spostando verso gli abbonamenti ed è una relazione con i giocatori che io credo sia davvero fantastica per Double Fine. Vogliamo fare qualcosa di nuovo, originale, sorprendente e ciò significa che potrebbe esserci una barriera di prezzo per i giocatori. Sostituendo il prezzo di listino di un gioco a 70 dollari con il costo invece di un abbonamento, penso sia un ottimo modo per i giochi Double Fine per trovare il loro pubblico più velocemente".

Vi ricordiamo che Psychonauts 2 è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Se ancora non lo avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: GamingBolt