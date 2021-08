Psychonauts 3? Double Fine vuole stupire con 'qualcosa di completamente nuovo'

Psychonauts 2 segna un punto cruciale per Double Fine, con lo studio di Xbox che vuole ora esplorare nuove possibilità e potenzialmente nuove proprietà intellettuali.

Parlando con GamesIndustry in una recente intervista, il presidente e CEO Tim Schafer ha dichiarato che Double Fine Productions vuole che il suo prossimo gioco sia "qualcosa di completamente nuovo e sorprendente".

Dopo la rimasterizzazione di alcuni dei classici come Grim Fandango e Day of the Tentacle, la creazione di nuove avventure come Broken Age fino alla realizzazione di un sequel di Psychonauts, Schafer e il suo team stanno ora cercando di espandersi per esplorare nuove strade.

"Mi è piaciuto molto fare quei remaster, ho adorato creare un gioco di avventura e ho adorato fare Psychonauts 2. Ma penso che io e il team siamo davvero entusiasti di fare qualcosa di completamente nuovo e che sarà completamente sorprendente per i giocatori".

Schafer, tuttavia, non è sicuro di quanto creativi (e originali) saranno i suoi progetti futuri se confrontati con pesi massimi come Psychonauts 2. È sicuro di una cosa però e questa è l'importanza di garantire la felicità del suo team mentre daranno vita a giochi di qualità .

"Le due cose più importanti per me sono la qualità dei giochi e la felicità del team", ha detto Schafer. "Finora, penso che stiamo offrendo un gioco davvero buono e il team ne è davvero felice e orgoglioso".

In attesa di ulteriori novità, vi ricordiamo che Psychonauts 2 è disponibile da oggi su PC, Xbox Series X/S, Xbox One e PS4.

Fonte: Segmentnext.