Resident Evil 9 vedrà il ritorno di Jill Valentine come protagonista?

Jill Valentine è senza dubbio uno dei personaggi più popolari della serie Resident Evil. Valentine è stata una costante sin dal suo inizio, e siamo stati in grado di rivivere il terrore di Resident Evil 3 Remake con la compagnia dell'agente STARS. Tuttavia, da tempo non vediamo Jill Valentine come vera e propria protagonista, ma secondo alcune indiscrezioni l'attesa potrebbe finire prima di quanto pensiamo.

L'utente Twitter God_Complex_013 ha recentemente pubblicato un'immagine in cui si possono vedere alcune dichiarazioni del famoso leaker Dusk Golem. Nelle dichiarazioni di Dusk, l'insider afferma che Jill Valentine potrebbe tornare in Resident Evil Outrage o Resident Evil 9. Nelle sue stesse parole "in uno di questi due giochi, Jill ha un ruolo di primo piano". La voce è nata su Discord, per poi diffondersi su Internet.

Di Resident Evil 9 non sappiamo ancora molto, dato che non è passato tanto tempo dall'uscita di Resident Evil Village: d'altra parte alcune indiscrezioni affermano che Resident Evil 9 sarebbe già in sviluppo da diversi anni e che verrà lanciato presumibilmente tra il 2024 e il 2025.

**JILL TO PLAY HUGE ROLE**



-either Outrage or Apocalypse-



Dusk asks to keep it on the server but its been months - we should be good. pic.twitter.com/WBMinS70Fs — Old Wesker (@God_Complex_013) August 24, 2021

Per adesso quindi si tratta solamente di rumor, pertanto prendete questa notizia con le dovute precauzioni.