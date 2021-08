Saints Row è tornato! Trailer, gameplay e data di uscita per il reboot

Com'era stato ampiamente rumoreggiato il reboot di Saints Row è realtà e lo è con un trailer che mostra le premesse del gioco e anche con un breve video che ci concede un assaggio di gameplay.

Saints Row non ha completamente cambiato pelle dato che rimane un action sopra le righe ma rispetto agli ultimissimi capitoli quello mostrato sembra un ritorno almeno in parte a origini più "realistiche" (se così si può dire).

Ecco trailer e primissimo assaggio di gameplay e a seguire la descrizione ufficiale del gioco con tanto di data di uscita.

Saints Row arriverà il 25 febbraio 2022. Assisti alla nascita dei Saints.

In un mondo in cui il crimine dilaga e in cui fazioni di fuorilegge combattono per la supremazia, un gruppo di giovani intraprende un'avventura illegale per giungere in cima partendo da zero.

Goditi l'ambiente di gioco più ampio e coinvolgente che Saints Row abbia mai realizzato. La tentacolare Santo Ileso fa da sfondo a un folle palcoscenico in cui si susseguono crimini elettrizzanti, faccende losche e missioni mozzafiato: dovrai sparare, guidare e addirittura volare per giungere in cima.

Formerai i Saints e ne diventerai il capo, al fianco di Neenah, Kevin ed Eli. Insieme affronterete i Panteros, gli Idols e la Marshall, costruirete il vostro impero per le strade di Santo Ileso e vi batterete per dominare la città. In fin dei conti, Saints Row è la storia della nascita di una nuova attività imprenditoriale, solo che gli affari di cui si occupano i Saints sono del tutto illegali.