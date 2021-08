Sifu ha una data di uscita! Le arti marziali si fanno sentire alla Gamescom

Sin dal suo annuncio Sifu ha stupito per lo stile di combattimento fortemente incentrato sulle arti marziali e su un concept molto interessante che va al di là del solo combattimento.

La morte farà infatti invecchiare un protagonista che farà di tutto per consumare la propria vendetta contro coloro che hanno sterminato la sua famiglia.

Ecco il nuovo trailer che rivela anche la data di uscita di Sifu e il comunicato ufficiale:

Come appena svelato durante l'Opening Night Live di gamescom, l'attesissimo gioco di azione Kung Fu sviluppato da Sloclap arriverà il 22 febbraio 2022 per PlayStation e su Epic Games Store al prezzo di 39,99 € per l'edizione standard e di 49,99 € per l'edizione deluxe. Per Sloclap, Sifu è il progetto che arriva dopo l'ambizioso titolo multiplayer di successo del 2017 Absolver, ed è un gioco single player che riproduce in maniera fedele i combattimenti di Kung Fu e racconta una storia incentrata sulla ricerca di vendetta e redenzione all'interno di una cornice di azione purissima. Gli aspiranti sifu possono già prenotare il gioco e ottenere così bonus speciali.

Sloclap con il trailer di oggi ha svelato nuove sequenze di gameplay incentrate sui combattimenti potenti e rapidi caratteristici dell'avventura, mentre l'azione si sviluppa senza soluzione di continuità attraverso nuove ambientazioni, presentate oggi per la prima volta, che faranno da sfondo al tuo cammino alla ricerca di vendetta e redenzione. Attraverserai i tetti dei bassifondi della città, pieni di spacciatori e drogati, le immacolate sale di un museo d'arte contemporanea, ma anche un vicolo illuminato soltanto dal fuoco delle torce che sembra provenire da un passato remoto. Al ritmo di una nuova intensa traccia musicale, tutti gli appassionati possono dare una prima occhiata alle ambientazioni autentiche in cui verranno messi in scena i combattimenti nel gioco in arrivo nei primi mesi dell'anno prossimo.

Caratterizzato dalla spiccata intensità tipica dei classici film di Kung Fu con combattimenti realistici e violenti, Sifu racconta la storia di un giovane studente di Kung Fu, che ha trascorso la sua vita ad allenarsi in attesa di avere la possibilità di vendicarsi del brutale omicidio di tutta la sua famiglia, opera di un misterioso gruppo di assassini. Dai la caccia a ognuno di essi mentre esplori i sobborghi in balia di gang criminali, gli angoli bui nel cuore della città fino ai gelidi corridoi delle torri delle grandi aziende. Adattamento, strategia e capacità di posizionarsi sempre in maniera corretta rappresentano l'unica chance di salvezza, e dovrai usare tutto quello che hai a disposizione per riuscire a portare a termine la missione più importante della tua vita.

Il gameplay unico di Sifu propone un mix di due generi molto popolari e amati, e unisce l'intensità e il fascino senza tempo dei picchiaduro con il coinvolgimento e la struttura delle avventure d'azione in 3D. Ambientato in un dettagliato paesaggio urbano di una fittizia città cinese, dovrai svelare un antico mistero affrontando una serie di ardui duelli che metteranno le tue capacità a dura prova. Per avere la meglio in una situazione che appare disperata, dovrai fare affidamento a tutte le tue conoscenze di Kung Fu e a un ciondolo magico in grado di riportarti in vita in caso di sconfitta. Il costo della magia, però, non è banale, e ogni volta che tornerai dal mondo dei morti dovrai pagare con la tua giovinezza, mostrando via via maggiori segni di invecchiamento. Il tempo è il prezzo per ottenere la tua vendetta.

Sifu vanta uno stile grafico ricercato e disegnato a mano, reso ancora più prezioso da una palette cromatica ispirata ai grandi classici cinematografici del Kung Fu, dove i temi di vendetta e redenzione hanno da sempre alimentato storie immortali. Il lascito della tradizione e la grande esperienza di Sloclap in fatto di arti marziali danno vita a un'autentica esperienza single player di Kung Fu.

Il Kung Fu è un cammino che coinvolge corpo e mente. Impara dai tuoi errori, sblocca abilità uniche e trova la forza interiore per dominare le devastanti tecniche del Kung Fu Pak-Mei. Il destino della tua famiglia dipende da te.

Sifu sarà disponibile il 22 febbraio 2022 su PC, PS5 e PS4.