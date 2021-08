Splitgate, la Season 0 è disponibile ora!

Il team di sviluppo di Splitgate ha annunciato attraverso un nuovo video l'inizio della Season 0. Non ci sarà da aspettare, dato che è disponibile da adesso a titolo totalmente gratuito.

Per chi non lo conoscesse, Splitgate è uno sparatutto gratuito con multiplayer dinamico e portali controllati dai giocatori. Questo gioco sci-fi eleva il genere degli sparatutto in prima persona a una nuova dimensione grazie alla meccanica dei portali e ai combattimenti volanti multidimensionali. Rievocando gli sparatutto più apprezzati degli ultimi vent'anni, Splitgate fa propria la sensazione classica e familiare del combattimento ravvicinato, aggiungendo un tocco unico.

Oltre alle sfide ripetibili, alle decine di personaggi personalizzabili, a un sistema di classifica e di posizionamento, e alle oltre 15 modalità di gioco casual e competitive, Splitgate offre più di 20 mappe, ciascuna con un'ambientazione e uno stile di gioco unico. Le mappe includono una struttura di ricerca all'interno di un vulcano attivo, un hotel di lusso subacqueo, un sito in cui si sono schiantati degli alieni e tanto altro.

Che cosa ve ne pare? Darete una chance a questo titolo? Fatecelo sapere nei commenti.