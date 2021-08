Tales of Arise, il producer avanza l'ipotesi di creare più remastered o remake della serie

Tra pochi giorni debutterà Tales of Arise, il nuovo capitolo della saga di Tales Of che celebra il suo 25° anniversario. Questo capitolo vuole essere più accessibile e approfondito, in modo da portarlo ad un pubblico sempre più ampio. Ma i responsabili guardano al futuro, soprattutto considerando la possibilità di ampliare il franchise con nuovi remake o remastered.

Abbiamo già avuto versioni rimasterizzate o remake, come nel caso di Tales of Symphonia e dei più recenti Tales of Vesperia. Ma ci sono ancora diversi giochi della serie che non sono stati ufficialmente localizzati al di fuori del Giappone. E di questo ha tenuto conto il suo producer Yosuke Tomizawa, che ha condiviso il suo punto di vista tramite Twitter, dopo aver notato che Tales of Arise sarà il primo capitolo della serie per molti giocatori.

Tomizawa confessa che gli ultimi giochi della serie avevano "una percentuale inferiore al 10% di nuovi giocatori" e che voleva aumentare quel numero e portare nuovi giochi a un pubblico più ampio. "La gente spesso dice che dobbiamo rilanciare i giochi precedenti per aumentare il numero di nuovi giocatori. Farlo non basta, altrimenti il remake di Vesperia avrebbe aumentato la fanbase. Per prima cosa abbiamo bisogno di un nuovo gioco che sia amichevole per i nuovi giocatori. Ovviamente voglio fare delle riedizioni oltre a questo, creando un circolo virtuoso per attirare nuovi fan", dice.

Tales of Arise verrà lanciato il 10 settembre 2021 in tutto il mondo su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Dualshockers