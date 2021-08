The Ascent su Xbox Game Pass per PC ha una marea di problemi che rendono il tutto ingiocabile

The Ascent, il titolo cyberpunk creato da Neon Giant, è ora disponibile su PC e console Xbox, sia attraverso Xbox Game Pass che su Steam. Le versioni PC del servizio in abbonamento di Xbox e della piattaforma di Valve sono diverse, come ha dichiarato precedentemente lo studio di sviluppo, perciò vengono trattate singolarmente.

Sfortunatamente, chi gioca alla versione PC su Xbox Game Pass sta riscontrando moltissimi problemi, soprattutto dopo che è stata lanciata la nuova patch. Alcuni infatti riportano stuttering, cali di framerate e problemi tecnici che rendono in sostanza The Ascent ingiocabile. Neon Giant è a conoscenza di questi problemi e sta lavorando per correggerli, ma intanto ha condiviso alcuni soluzioni alternative che però risolvono ben poco.

Nel post pubblicato, il team di sviluppo afferma che la versione Microsoft Store di The Ascent su PC supporta solo DX12, anche se nel menu di gioco si legge DX11. La soluzione alternativa suggerita da Neon Giant è la seguente: se non si dispone di una GeForce RTX o di una GPU equivalente, bisognerà selezionare la modalità DX12 nel menu di gioco, verificando che il ray tracing sia disabilitato. Se invece si ha una GPU GeForce RTX o una equivalente, i giocatori dovranno attivare il DLSS e giocare con il ray tracing attivo.

Anche se è presente un aggiornamento non è possibile eseguirlo.

Il problema è che questa soluzione non si applica a Xbox Game Pass su PC per diversi motivi: innanzitutto, se si usa l'app Xbox su PC, i giochi non si aggiornano automaticamente. Inoltre, se si cerca di aggiornare automaticamente un gioco, anche se l'app mostra che è disponibile un aggiornamento, questo non risulta essere possibile. Purtroppo, l'unica soluzione da fare è disinstallare e reinstallare il gioco in modo che l'app Xbox sia in grado di riconoscere l'ultima versione di un titolo.

Fonte: Eurogamer