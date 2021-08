The Dark Pictures Anthology: House of Ashes mostra il suo gameplay in nuovo video

Durante il pre-show di Gamescom Opening Night Live è stato mostrato un nuovo video gameplay di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes. In House of Ashes, il prossimo terzo gioco di The Dark Pictures Anthology, i giocatori si fanno strada attraverso un'altra breve ma intensa narrativa horror multi-prospettiva.

La protagonista del gioco è Rachel King, una marine in missione in Iraq nel 2003. Per arrivare a scoprire i segreti che si celano in questa zona, la nuova protagonista si reca con una squadra d'élite in Iraq per assaltare prima una fabbrica sotterranea di armi chimiche nelle montagne Zagros.

Dopo che il gruppo viene attaccato durante un'imboscata, la squadra fuggirà attraverso grotte sotterranee e improvvisamente si troveranno ad affrontare una lotta all'ultimo sangue che ne decreterà la vita o la morte. In questo breve video possiamo dare uno sguardo all'inizio del gioco, con alcune delle scelte che saranno a disposizione dei giocatori per proseguire nella storia, scelte che, ricordiamo, avranno delle conseguenze.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes arriverà su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5 il 22 ottobre.