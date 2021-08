Tomb Raider, novità alla Gamescom Opening Night Live? Il compositore parla di un 'annuncio imminente'

Un annuncio di Tomb Raider potrebbe essere fatto alla Gamescom Opening Night Live, secondo uno sviluppatore del gioco originale. In un recente tweet, Natchan McCree, che ha lavorato come compositore nella trilogia originale di Tomb Raider, ha affermato che un "grande annuncio riguardante me e il signor Gard" sarebbe stato fatto all'Opening Night Live di oggi.

Il "Mr Gard" in questione è Toby Gard, meglio conosciuto per aver creato il personaggio di Lara Croft mentre lavorava presso lo sviluppatore originale Core Design negli anni '90, e ha anche contribuito a numerosi titoli successivi di Tomb Raider.

McCree non offre alcun indizio su quale sarà questo annuncio, ma l'attuale sviluppatore Crystal Dynamics ha offerto alcuni indizi. Il 2021 segna 25 anni dall'uscita dell'originale Tomb Raider nel 1996. I fan del franchise di Tomb Raider sono quindi avvisati!

Per sapere quale sarà questo annuncio, rimanete sintonizzati con noi: seguiremo la diretta e vi aggiorneremo su tutte le novità che verranno condivise.

Fonte: PlayStation Life Style