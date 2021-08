Twitch, il canale ufficiale della piattaforma preso di mira dai bot razzisti

Abbiamo già parlato abbondantemente degli streamer vittime di odio razziale tramite bot su Twitch, i quali inviano messaggi offensivi nelle chat. Questi "raid d'odio" sono stati condannati da Twitch e sebbene la piattaforma abbia affermato di voler risolvere il problema, gli streamer chiedono ancora maggiori restrizioni.

Ora non sono solo i canali dei content creator ad essere stati presi di mira, ma anche il canale ufficiale di Twitch: ad accorgersene è stato un'utente di Twitter, PhoenixYani, la quale ha notato una serie di bot razzisti durante l'evento Xbox Games Showcase. L'utente ha sperato in una serie di provvedimenti tempestivi da parte di Twitch, provvedimenti che però non sono stati presi.

Alcuni spettatori suggeriscono di consentire a chi ha abilitato l'autenticazione a due fattori di poter scrivere nelle chat, in modo che i bot non possano inviare messaggi di spam. Insomma, i suggerimenti ci sono, ma sta a Twitch decidere se usarli o meno.

not me looking in on twitch gaming and they were being hate raided. Maybe they'll do something now pic.twitter.com/IggJvyivxl — DRACARYS (@PhoenixYani) August 24, 2021

Twitch ha raccomandato agli streamer di usare tutti gli strumenti a loro disposizione, blocco compreso: sfortunatamente tutto ciò si è rivelato difficile, poiché i bot riescono ad aggirare qualsiasi blocco.

Fonte: Dexerto