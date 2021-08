UFL è un nuovo titolo calcistico che 'promette il fair play'

È stato appena rivelato un nuovissimo simulatore di calcio chiamato UFL. Il reveal del nuovissimo gioco è avvenuta durante la Gamescom Opening Night Live 2021, ospitata come sempre da Geoff Keighley. Durante le celebrazioni, è stato mostrato un brevissimo trailer cinematografico per UFL, un nuovo titolo calcistico.

Il trailer molto breve non ha rivelato molto sul gioco, nel complesso. Abbiamo visto tutte le solite cose che assoceremmo a una partita di calcio: vediamo infatti i giocatori che si allacciano le scarpe, che entrano in campo e che calciano la palla.

Quindi cosa avrebbe di differente questo gioco dagli altri? Nel trailer di UFL, la frase "fair to play" è apparsa sullo schermo vicino alla conclusione del trailer, e subito dopo, uno sviluppatore è apparso per alcuni secondi per sottolineare l'importanza del gioco sul fair play. Si tratta forse di una frecciatina al franchise di EA Sports, FIFA? Ad ogni modo di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Un nuovo concorrente sta per arrivare, ma per adesso non c'è né una finestra di lancio e tantomeno una data di uscita ufficiale. Sappiamo solo che arriverà su PC e console.