Uncharted il film si è mostrato in nuove immagini al CinemaCon

Nuove immagini del prossimo film di Uncharted hanno debuttato al CinemaCon.

Secondo Screen Rant, le clip mostravano Nathan Drake di Tom Holland e Sully di Mark Wahlberg. Un momento mostra Nathan mentre entra in una "zona simile a una grotta", mentre un altro segmento mostra Sully che pronuncia alcune parole: "ti sto offrendo la possibilità di trovare/scoprire cose di cui hai solo letto". Poi c'è stato un assaggio di una scena che coinvolge Nathan mentre cade da un aereo cargo, e infine uno sguardo a Sully.

Queste non sono le prime immagini a spuntare ufficialmente. Una breve clip con Sully e Nathan insieme è stata precedentemente svelata, anche se il film non ha ancora un trailer.

Uncharted ha avuto uno sviluppo difficile fino ad ora, passando attraverso più registi e persino spostando Wahlberg dall'interpretare il giovane Nathan al suo mentore più anziano Sully - e questo per non parlare dell'interruzione causata dalla pandemia di Covid-19. La buona notizia è che il film non è poi così lontano: dovrebbe arrivare il prossimo 18 febbraio e sarà diretto dal regista di Venom, Ruben Fleischer.

