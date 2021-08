Valve compie 25 anni! Tanti auguri a una delle compagnie più importanti e influenti dell'industria

Il 24 agosto del 1996 Gabe Newell e Mike Harrington hanno fondato Valve, una delle compagnie più importanti e influenti dell'industria dei videogiochi.

Ieri, 24 agosto 2021, l'azienda ha festeggiato il suo 25° compleanno e i fan hanno celebrato l'importante ricorrenza su Reddit.

Valve, come saprete, è stata fondamentale per lo sviluppo e la crescita dell'intero settore. Si tratta della compagnia responsabile della piattaforma Steam e che ha dato vita a storici e amati videogiochi come la serie di Half-Life o quella di Counter Strike.

In tempi più recenti, Half-Life ha visto l'arrivo di Half-Life: Alyx per VR che ha riscosso parecchio successo tra i fan, mentre sul lato hardware la compagnia ha da poco annunciato la sua ambiziosa console/PC portatile Steam Deck.

Insomma, si tratta di una delle compagnie più importanti del settore videoludico e non ha bisogno di troppe presentazioni.

Auguriamo buon compleanno a Valve, anche se stiamo ancora aspettando un certo Half-Life 3...

Fonte: Reddit.