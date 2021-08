WarioWare: Get it Together ha un nuovo trailer che spiega le caratteristiche del gioco

Un nuovo trailer di WarioWare: Get it Together offre una panoramica delle modalità e delle caratteristiche del gioco. Il trailer, che potete vedere in calce a questo articolo, viene spiegato dallo stesso Wario.

WarioWare: Get it Together è il nono titolo della serie e per la prima volta presenterà la modalità cooperativa per due giocatori. Il titolo contiene 200 nuovi minigiochi, che devono essere completati il ​​più rapidamente possibile. Mentre i precedenti giochi WarioWare avevano i giocatori che interagivano direttamente con gli oggetti in ogni minigioco, questa volta i giocatori controllano i personaggi della serie WarioWare mentre svolgono varie attività.

Ogni personaggio ha la sua mossa unica, il che significa che il giocatore deve affrontare ogni minigioco in modo diverso a seconda del personaggio che ha scelto. Ad esempio, Wario vola in giro su un jetpack e attacca spingendosi in avanti, mentre Mona gira continuamente sul suo scooter e usa un boomerang per attaccare. Il gioco completo presenterà tre modalità principali al momento del lancio. La modalità principale, ovvero la Storia, può essere giocata da soli o con un partner in cooperativa locale. C'è anche la modalità Variety Pack, che offre 10 giochi di società che possono essere giocati localmente con 1-4 giocatori. Infine, la Wario Cup è una modalità online con sfide settimanali a rotazione con classifiche in cui i giocatori possono competere.

WarioWare: Get it Together sarà lanciato per Switch il 10 settembre. È disponibile una demo gratuita per il download che consente ai giocatori di provare parte della modalità per giocatore singolo e della modalità co-op fino a due giocatori.

Fonte: VGChartz