Call of Duty: Warzone fa pulizia, rimossi oltre 100.000 account di cheater

Call of Duty: Warzone è sempre sulla cresta dell'onda, uno dei titoli di maggiore successo del brand e, ovviamente, terreno di caccia dei cheater. Raven Software si è sempre data da fare in tal senso, ma ora sembra anche aver trovato una quadra: il 24 agosto, oltre 100.000 account sono stati rimossi ma con una novità.

Infatti, uno dei nuovi fattori per ricevere il ban è la recidività, l'utilizzo spasmodico di cheat e simili ma anche colpire chi li fornisce, soffocandone in qualche modo l'offerta. Un recente rapporto ha suggerito inoltre, che la disponibilità di account hackerati sta diminuendo, rendendo la vita difficile coloro che tentano di distribuirli, creando una sorta di "ban hardware". La cosa dovrebbe indurre gli hacker a lasciar perdere. Con questo sistema, il paradosso è che probabilmente Call of Duty: Warzone sarà meno infestato rispetto Call of Duty: Vanguard.

Fonte: gamesradar