CrossfireX in un nuovo trailer tra mappe, modalità di gioco, personaggi e molto altro

È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo ricevuto notizie su CrossfireX. A parte una breve beta, le informazioni sull'imminente titolo di Remedy Entertainment e Smilegate sono state piuttosto scarse. Tuttavia, il gioco è tornato alla Gamescom 2021 mostrando la modalità multiplayer.

Il multiplayer di CrossfireX è stato sviluppato da Smilegate, gli sviluppatori originali di Crossfire. CrossfireX includerà una classica opzione multiplayer con cui i fan dell'originale dovrebbero sentirsi a proprio agio, insieme ad altre due modalità di gioco attualmente confermate note come Spectre e Modern.

La modalità classica, per chi non lo sapesse, è simile al gameplay basato su obiettivi stile Counter-Strike/Valorant. Modern, come suggerisce il nome, è più simile a una modalità "Control" vista in molti giochi FPS come Call of Duty e Battlefield. Il trailer offre una breve panoramica di queste modalità e delle mappe che appariranno in CrossfireX. La Spectre mode vede una squadra armata combattere contro giocatori invisibili armati di coltelli. C'è anche un personaggio noto come Boogieman che può trasportare armi e falci, e sembra duro da affrontare, dato che riesce a fare a pezzi gruppi di nemici come se niente fosse.

Sfortunatamente, non è emerso nessun dettaglio sulla campagna o sulla data di uscita di CrossfireX .

Fonte: Twinfinite.