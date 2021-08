Dying Light 2 in un nuovo trailer gameplay su combattimento e parkour!

Il terzo episodio di Dying 2 Know, piccolo evento dedicato a Dying Light 2: Stay Human, è stato occasione per capire meglio il contesto narrativo del titolo, le oltre 3000 animazioni create per rendere il parkour più realistico possibile e le fazioni, che daranno battaglia nella città protagonista. Il titolo sembra davvero aver fatto un enorme passo avanti rispetto al capitolo di debutto, attenzionando ogni aspetto di gioco. Il tutto sembra promettente.