Fortnite celebra Martin Luther King con l'esperienza interattiva 'Viaggio Attraverso il Tempo'

Epic Games ha annunciato attraverso il blog ufficiale di Fortnite che il battle royale ospiterà un'esperienza interattiva che mira a onorare Martin Luther King Jr. ricreando il famoso discorso che tenne a Washington DC nel 1963. Si tratta di un contenuto creato da vari membri della comunità e che è supportato dalla rivista TIME.

Con "Viaggio attraverso il tempo", il nome dato a questa esperienza dai suoi creatori, potremo visitare alcuni dei punti più iconici di Washington DC nel 1963, come il Lincoln Memorial e il National Mall, per finire a vedere l'iconico discorso "I Have a Dream" di Martin Luther King Jr. su uno schermo gigante. Inoltre, sarà inclusa una mostra virtuale con fotografie.

"L'esperienza si dirama con punti di interesse di ispirazione museale e mini-giochi in cui dovrai collaborare con altri giocatori. Queste attività conducono i giocatori attraverso l'esperienza e danno vita a tematiche importanti del discorso del dr. King: insieme possiamo fare progressi" si legge nel post sul blog.

Completando le sfide relative al dr. King e al movimento per i diritti civili, sbloccherete inoltre uno spray di D.C. 63 per il vostro armadietto.

Fonte: Fortnite