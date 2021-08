Halo Infinite su PC, svelati i requisiti minimi e consigliati

Sono stati svelati i requisiti per Halo Infinite su PC grazie alla pagina Steam del gioco. Secondo quanto riportato, l'ultimo capitolo della popolare serie che verrà lanciato questo dicembre in tutto il mondo richiederà un sistema piuttosto importante per funzionare con impostazioni sufficientemente elevate, poiché lo sviluppatore consiglia una CPU AMD Ryzen 7 3700X o Intel i7-9700k e Radeon RX 5700 XT o GPU NVIDIA RTX 2070. Ecco di seguito tutte le specifiche.

REQUISITI MINIMI

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 RS3 x64

Processore: AMD FX-8370 or Intel i5-4440

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

REQUISITI CONSIGLIATI

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 19H2 x64

Processore: AMD Ryzen 7 3700X or Intel i7-9700k

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Radeon RX 5700 XT or Nvidia RTX 2070

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Halo Infinite sarà disponibile dall' 8 dicembre su PC, Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One. Per l'occasione potete prenotare la console Xbox Series X Limited Edition presentata nella serata di ieri.

Fonte: DSOG