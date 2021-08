Horizon Forbidden West, Saints Row, Sifu e molti altri e febbraio 2022 è pieno zeppo di nuove uscite

La Gamescom Opening Night Live 2021 ha chiarito che ci sono moltissimi giochi in uscita a febbraio 2022.

Molti di questi giochi, come Horizon Forbidden West, The King of Fighters XV e Sifu, erano tutti originariamente previsti per il lancio nel 2021, per poi essere rinviati a causa di vari motivi, primo fra tutti la pandemia di COVID-19.

Ora, tutti questi titoli e altri verranno lanciati a pochi giorni l'uno dall'altro. Febbraio sta diventando un mese sempre più affollato, tanto che le aziende che cercano di pubblicare i loro ultimi e migliori titoli potrebbero voler provare a evitarlo, come ha sottolineato umoristicamente Annapurna Interactive su Twitter.

note to self: don't schedule any releases for february 2022 — Annapurna Interactive (@A_i) August 25, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

A guidare la carica è The King of Fighters XV il 17 febbraio. Solo un giorno dopo arriverà Horizon Forbidden West, in uscita su PlayStation 5 e PlayStation 4 il 18 febbraio.

Il picchiaduro Sifu uscirà ora il 22 febbraio 2022 e condividerà la data con l'espansione di Destiny 2, The Witch Queen.

Il 25 febbraio ci sarà il ritorno del franchise di Saints Row.

Sono un sacco di giochi. Ma anche la lineup di fine gennaio non è niente male: sia l'attesissimo Elden Ring, sia Pokemon Legends: Arceus usciranno a distanza di una settimana l'uno dall'altro. Aggiungete Rainbow Six: Extraction e i primi due mesi del 2022 avranno qualcosa per quasi ogni tipo di giocatore.

Fonte: Gamespot.