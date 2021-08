Horizon Zero Dawn su PS5 riceve l'aggiornamento per il 4K e i 60 fps

Horizon Zero Dawn ha da poco ricevuto un aggiornamento su PlayStation 5 che migliora le prestazioni del gioco di avventura di Guerrilla Games.

Durante l'Opening Night Live, Guerrilla ha annunciato che l'aggiornamento per i 60 FPS è ora disponibile su PlayStation 5. Potete scaricare l'update e giocare a Horizon Zero Dawn Complete Edition con prestazioni migliorate. L'aggiornamento porta anche il 4K checkerboard su PS5.

"L'Enhanced Performance Patch per Horizon Zero Dawn su PlayStation 5 è ora disponibile!"

"Sblocca la modalità 60 FPS. Risoluzione 4K checkerboard. Gratuito per tutti i giocatori PS5".

Surprise announcement we know you?ve been waiting for: the Enhanced Performance Patch for Horizon Zero Dawn on PlayStation 5 is live now!



? Unlocks 60 FPS Mode

? 4K Checkerboard Resolution

? Free for all PS5 players#HorizonZeroDawn pic.twitter.com/HdiuNNBTmS — Guerrilla (@Guerrilla) August 25, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

L'aggiornamento è stato pubblicato prima dell'annuncio all'Opening Night Live, il che significa che i fan più attenti sono stati in grado di scaricarlo prima e giocare con il nuovo frame rate.

Guerrilla Games ha anche annunciato una data di uscita per il sequel Horizon Forbidden West, che arriverà il 18 febbraio 2022.

Fonte: IGN.