Horizon Zero Dawn: video confronto tra PS5, PS4 e PS4 Pro dopo la patch next-gen

L'aggiornamento di Horizon Zero Dawn che ha aggiunto i tanto richiesti 60 FPS su PS5 è stata una delle grandi novità dell'Opening Night Live della Gamescom 2021.

Guerrilla Games, che pochi minuti prima ha confermato il rinvio al 2022 di Horizon Forbidden West, compensa così il disappunto da parte dei fan della saga di Aloy con l'invito a rivisitare l'avventura che ha dato il via a tutto. Il canale ElAnalistaDeBits ha verificato e confrontato le prestazioni del gioco a 60 FPS su PS5 rispetto alle edizioni originali di PS4 e PS4 Pro.

Il gioco sembra essere un po' più nitido su PS5 rispetto alla versione PS4 Pro. Inoltre, Horizon Zero Dawn ora funziona a 60FPS stabili, anche nelle aree in cui le versioni PS4 e PS4 Pro originali hanno avuto difficoltà. Ultimo ma non meno importante, i tempi di caricamento sono stati notevolmente migliorati su PS5. Di seguito potete dare uno sguardo al video confronto.

Horizon Zero Dawn è disponibile su PS4 e su PS5 grazie alla retrocompatibilità, ora migliorata con questa patch. Horizon Forbidden West, nel frattempo, arriverà il 18 febbraio 2022 su PS5 e PS4.

Fonte: YouTube