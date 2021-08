Life is Strange: True Colors mostrato in un nuovo gameplay

Manca poco al rilascio di Life is Strange: True Colors e ormai sappiamo quasi tutto, quasi per l'appunto. Perché in questo nuovo gameplay, sembra siano presenti sequenze oniriche indotte dalla capacità di Alex Chen di assorbire e percepire le emozioni altrui.

Questa distorsione della realtà, non è chiaro se sarà un'abitudine del titolo, ma ormai manca poco alla release finale che ricordiamo, non sarà a episodi.