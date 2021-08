Marvel's Midnight Suns non permetterà relazioni amorose con i personaggi

Marvel's Midnight Suns non permetterà di avere relazioni romantiche con i protagonisti del gioco. Parlando attraverso una nuova intervista a IGN, il direttore creativo di Firaxis, Jake Solomon, ha spiegato come funzioneranno le interazioni con i compagni supereroi nello spazio social del gioco. "L'idea è che quando porti al massimo la tua amicizia con questi personaggi, sei vicino a loro come chiunque altro nell'universo Marvel. Ma non c'è niente di romantico", ha detto Solomon.

"Fidatevi di me, se potessi fare una storia d'amore con Blade, lo farei. Nel gioco si tratta di coltivare una profonda amicizia con i supereroi", ha continuato il direttore creativo. Mentre alcuni saranno senza dubbio delusi dal fatto che non possano fare romance con i loro personaggi Marvel preferiti, avrete comunque tempo per conoscerli meglio tra una missione e l'altra.

Marvel's Midnight Suns è stato annunciato nella giornata di ieri durante la Gamescom Opening Night Live. Il team di sviluppo ha poi condiviso qualcosa di più riguardo la storia ed il ruolo del giocatore.

Marvel's Midnight Suns ha una finestra di lancio programmata a marzo del prossimo anno. Il gioco sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: IGN