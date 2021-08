Marvel's Midnight Suns in nuovi dettagli tra campagna, eroi, scelte e molto altro

Firaxis durante la Gamescom Opening Night Live ha svelato il suo nuovo gioco, Marvel's Midnight Suns. Ora, anche se la sua finestra di lancio è ancora lontana, il team di sviluppo ha condiviso qualche dettaglio in più.

In totale ci saranno 12 eroi tra cui scegliere (per adesso nel trailer ne sono stati svelati 9). La storia principale vede la sconfitta di Lilith, la Madre dei Demoni; si tratta quindi di una campagna tradizionale, in cui i vari eroi non si fidano del giocatore (The Hunter). Oltre a questo nel gioco non sarà presente il permadeath, con la possibilità inoltre di ricominciare una missione che non è andata a buon fine.

Il gioco avrà una modalità in stile Mass Effect, ovvero le scelte influenzeranno la storia, ma non è stato dettagliato quest'ultimo punto. Anche il combattimento sarà diverso perché, come afferma Jake Solomon di Firaxis "Quando stavamo progettando per la prima volta il combattimento in Marvel's Midnight Suns, ci siamo subito resi conto che le meccaniche di XCOM non avrebbero funzionato in questo gioco. In XCOM, prendi un gruppo di soldati e sono sopraffatti dalla minaccia aliena. In Marvel's Midnight Suns sei un supereroe e dovresti sentirti la persona più cool sul campo di battaglia. Quelle meccaniche di XCOM che sono state progettate per quel gioco non sono state utilizzate nel nuovo gioco, e possiamo dire che il combattimento è completamente diverso".

In altri dettagli che potete visionare a questo link, Solomon ha parlato anche dell'hub social in cui saremo in grado di interagire con i diversi eroi. Marvel's Midnight Suns uscirà per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch a marzo 2022.

Fonte: GamingBolt