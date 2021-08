Marvel's Midnight Suns avrà sezioni in terza persona

Nella giornata di ieri è stato annunciato il nuovo titolo di Firaxis Marvel's Midnight Suns e sebbene manchi ancora del tempo prima della sua uscita, il team di sviluppo in queste ore sta condividendo nuovi dettagli.

A quanto pare Marvel's Midnight Suns presenterà una prospettiva in terza persona il alcune sezioni. Quali? Soprattutto all'interno dell'hub chiamato "Abbazia". Anche se il gioco si concentra sul genere strategico a turni, il direttore creativo di Firaxis Jake Solomon ha dichiarato che "L'abbazia è in tempo reale e il personaggio girerà lungo questo hub in terza persona".

Le sezioni dell'Abbazia permetteranno di saperne di più sui personaggi, sulla loro storia e sulle relazioni reciproche: non solo sentiremo gli eroi interagire tra loro, ma anche i giocatori saranno in grado di coltivare una grande amicizia con loro (ma non una romance, se ve lo steste chiedendo).

Marvel's Midnight Suns non ha ancora una data di uscita precisa, ma il gioco dovrebbe arrivare a marzo del prossimo anno.

Fonte: GamesRadar