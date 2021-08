Netflix lancia i primi due giochi sulla sua App per smartphone, ma solo in Polonia per ora

Netflix sta testando l'esperienza di gioco su mobile all'interno della propria app senza costi aggiuntivi, portando due giochi preesistenti di Stranger Things sulla sua app Android, ma solo in Polonia.

I due giochi disponibili in questo territorio sono Stranger Things: 1984 e Stranger Things 3 e sono disponibili da tempo sull'app di Netflix, essendo stati lanciati attraverso una partnership di licenza nel 2017 e nel 2019 in concomitanza con la seconda e la terza stagione della serie TV di successo. Sappiamo già che recentemente Netflix ha confermato l'intenzione di espandersi nel mondo dei videogiochi, a partire da giochi senza pubblicità per dispositivi mobile come telefoni e tablet senza costi aggiuntivi per gli abbonati.

Il passaggio ai giochi amplia anche le possibilità di Netflix, che già offre programmi TV, film e serie con il più grande servizio in abbonamento al mondo. Sappiamo che i giochi Netflix non avranno pubblicità, non includeranno acquisti in-game e non sarà necessario acquistare singoli titoli, facendo appunto parte già del vostro abbonamento.

Let?s talk Netflix and gaming.



Today members in Poland can try Netflix mobile gaming on Android with two games, Stranger Things: 1984 and Stranger Things 3. It?s very, very early days and we?ve got a lot of work to do in the months ahead, but this is the first step. https://t.co/yOl44PGY0r — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 26, 2021

L'esperimento quindi è partito ed è probabile che Netflix man mano aggiunga altri paesi: non ci resta che aspettare e vedere come verrà accolto questo nuovo servizio.

