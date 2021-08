New World di Amazon avrà una open beta poco prima del lancio di fine settembre

Amazon ha annunciato una beta aperta per il suo MMO, New World, prima del lancio in programma per il 28 settembre.

Per il gioco è stata programmata un'open beta di un fine settimana, dal 9 al 12 settembre, con Amazon che probabilmente spera di "spingere" i giocatori all'acquisto del titolo.

Come parte del livestream dell'Opening Night Live di ieri, Amazon ha mostrato un nuovissimo trailer di New World che fornisce ai giocatori il tono e l'atmosfera del gioco. Il trailer promette una storia che vi porterà "da naufrago a eroe leggendario".

New World era originariamente previsto per il 25 agosto 2020. Ma per vari problemi di sviluppo, il titolo è stato posticipato alla primavera del 2021. Più tardi nel corso dell'anno, Amazon ha rinviato ancora una volta il titolo fino al 31 agosto. Successivamente, è stato annunciato un nuovo rinvio e ora il titolo è atteso il 28 settembre.

New World è stato accolto bene finora: durante la closed beta, più di un milione di persone hanno giocato al titolo di Amazon, registrando oltre 25 milioni di ore di gameplay. È anche riuscito ad attirare ben 200.000 giocatori simultanei.

