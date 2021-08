Oberhasli è il metaverso ed esperienza musicale virtuale di Deadmau5 in arrivo su Core

L'artista di musica elettronica Deadmau5 ha collaborato con Manticore Games, il creatore della piattaforma Core, per realizzare un'esperienza musicale virtuale e uno spazio sociale chiamato Oberhasli.

Sarà un mondo virtuale in cui i fan potranno assistere a concerti e interagire con Deadmau5. Manticore e Deadmau5 hanno annunciato Oberhasli durante l'Opening Night Live della Gamescom presentata da Geoff Keighley.

Core è una piattaforma in cui gli utenti possono creare i propri giochi multiplayer e mondi virtuali, utilizzando il motore di gioco Unreal. All'inizio di questa estate, Deadmau5 ha lanciato un concorso in cui i creatori dilettanti su Core potevano creare mondi distopici per un nuovo video musicale di Deadmau5 per il prossimo singolo, When the Summer Dies.

Deadmau5, il cui vero nome è Joel Zimmerman, ha creato la canzone con il musicista Lights.

"Oberhasli sarà un posto davvero divertente per i fan di Deadmau5, qui potranno comunicare e divertirsi", ha detto Zimmerman durante la presentazione.

In un'e-mail inviata a GamesBeat, Frederic Descamps, CEO di Manticore Games, ha dichiarato: "È fantastico vedere i migliori creatori come Deadmau5 venire spontaneamente su Core per costruire la loro presenza nel metaverso, inclusi mondi, giochi ed eventi. La nostra visione per Core è sempre stata quella di abilitare e comprendere altre attività oltre a giochi come ritrovi sociali, tutti i tipi di eventi, narrazione, video musicali, concerti e altro ancora".

Oberhasli presenterà un mondo online in continua evoluzione con musica, giochi e altri contenuti interattivi curati da Deadmau5. I fan potranno socializzare tra loro, giocare, ascoltare show di musica dal vivo e altro ancora quando Oberhasli debutterà su Core il 14 ottobre. Deadmau5 si esibirà in uno spettacolo dal vivo al lancio.

Maggiori dettagli su Oberhasli verranno rivelati presto. Core è disponibile gratuitamente su Epic Games Store.

