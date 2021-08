Pokémon GO, Niantic reintroduce alcuni bonus presenti durante il periodo di lockdown

Niantic ha annunciato che ripristinerà una serie di bonus su Pokémon GO che erano presenti durante il lockdown e che erano stati recentemente rimossi. La compagnia sta aumentando in modo permanente la distanza di interazione di un giocatore nel mondo reale tra Pokéstop e Palestre. Il nuovo limite di base è di 80 metri, la distanza introdotta da Niantic all'inizio della pandemia.

All'inizio di questo mese, Niantic aveva riportato la distanza di interazione in-game a 40 metri, con grande delusione dei fan che avevano apprezzato i vantaggi aggiuntivi di accessibilità e sicurezza COVID-19 offerti dal cambiamento. Ora Niantic promette di mantenere la distanza di 80 metri in modo permanente, insieme ad altri cambiamenti che annuncerà il 1° settembre.

La mossa di Niantic è un segnale positivo, poiché la società è disposta ad adattarsi alle esigenze dei suoi giocatori. Ciò potrebbe essere in parte dovuto alla "task force" interna di Niantic formata per affrontare i problemi dei giocatori e la minaccia di un boicottaggio. Niantic prevede di "condividere i risultati di questa task force entro il prossimo cambio di stagione del gioco" il 1 settembre.

Thank you to everyone who made your voices heard. We?ve heard you and understand that this has been a welcome benefit to many players. We?ll share more next week. (2/2) — Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 25, 2021

Sicuramente questa notizia sarà gradita a tutti i fan che hanno chiesto a gran voce di non ritirare i bonus aggiunti durante la pandemia, visto che la situazione è ancora ad alto rischio.

Fonte: Engadget