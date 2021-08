REPLACED: lo splendido action platform sci-fi torna a mostrarsi alla Gamescom con un teaser

REPLACED è un interessantissimo indie che ha convinto parecchi giocatori al momento dell'annuncio lo scorso giugno. Il reveal trailer ha mostrato parecchie somiglianze con The Last Night, tanto che in seguito alla rivelazione ha "risvegliato" il progetto di Tim Soret.

In occasione della Gamescom 2021, l'action platform sci-fi REPLACED è tornato a mostrarsi in un breve video.

Nello specifico, IGN ha pubblicato un teaser di 46 secondi che ha anche rivelato che la canzone del trailer, Void, è ora disponibile.

REPLACED vanta una impostazione 2.5D e sfrutta una pixel art curata che potrebbe essere apprezzata anche da chi solitamente non apprezza questo stile visivo.

In attesa di novità su The Last Night, vi ricordiamo che REPLACED è confermato per PC, Xbox Series X/S e Xbox One ed è previsto per un generico 2022.

Fonte: IGN.