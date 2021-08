Saints Row sarà un'esclusiva temporale per Epic Games Store

Dopo il reveal del reboot di Saints Row all'Opening Night Live, è arrivato come un fulmine a ciel sereno Saints Row: The Third Remastered in regalo su Epic Games Store. Qualcuno ha cominciato a unire i pezzi del puzzle e oggi abbiamo effettivamente alcune conferme: Saints Row arriverà su PC, in esclusiva temporale per lo store Epic. Ma per quanto, non ci è dato saperlo.

La stessa Deep Silver si è premurata di confermare l'esclusività, ma non si è sbottonata su quanto durerà l'esclusività. In base all'esperienza, possiamo presuppore che questo periodo possa durare tra i sei mesi e un anno dalla release, prima di approdare su Steam. In ogni caso, Saints Row, arriverà anche su console, precisamente su PlayStation 5, PlayStation 4 e sull'ecosistema Xbox, il 22 febbraio 2022.

Fonte: Gamingbolt