Salt And Sacrifice in un nuovo video incentrato sul multiplayer

Sappiamo che l'acclamato gioco Soulslike Salt and Sanctuary riceverà un sequel intitolato Salt and Sacrifice. Questa volta durante la Gamescom il gioco ha ricevuto un nuovo video incentrato questa volta sul multiplayer.

Sarete infatti in grado di giocare con altri amici e questo video vi mostra alcune delle feature che saranno presenti una volta che il gioco sarà disponibile. Come il suo predecessore, Salt and Sacrifice è un gioco d'azione a scorrimento laterale oscuro con immagini disegnate a mano e combattimenti tesi ispirati alla serie Dark Souls di From Software. I giocatori prenderanno il controllo di un inquisitore, un criminale condannato che è costretto a dare la caccia ai maghi.

Ci sono più di 20 tipi di maghi a cui dare la caccia, inclusi piromanti armati di fuoco e velenosi. Dopo aver eliminato un mago, sarete in grado di creare nuovo equipaggiamento con i materiali che avete raccolto dai loro resti, che forniranno nuove abilità e poteri. Di seguito potete dare uno sguardo al video.

Salt And Sacrifice arriverà il prossimo anno su PC, PS4 e PS5. Attualmente non c'è ancora una data di uscita precisa.