Soulstice: l'italianissimo action si mostra con un adrenalinico trailer

Sembra incredibile che Soulstice sia stato concepito e creato nel nostro paese. Reply Game Studios, il team di sviluppo, potrebbe davvero dire la sua in ambito action, con un titolo che si ispira a mostri sacri come Devil May Cry e Bayonetta. Il combat system è il perno centrale su cui ruotano tutti gli aspetti del pacchetto e dal trailer sembra che sia stata intrapresa la direzione giusta.

Soulstice è previsto solo per la nuova generazione di console, PlayStation 5 e Xbox Series, oltre che su PC via Steam, nel corso del 2022.