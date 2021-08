Squadron 51 è il nuovo shoot'em up che ci riporta ne La Guerra dei Mondi

Uno dei titoli più sorprendenti dell'Awesome Indies è stato sicuramente Squadron 51, shoot'em up in sviluppo e con uno stile che richiama i celebri film di fantascienza degli anni '50, come la celebre trasposizione cinematografica de La Guerra dei Mondi di Orson Welles.

Nonostante la data d'uscita non sia stata rivelata, è già presente la demo su Steam, ma sappiamo che il titolo uscirà anche su Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One. Ambientato in un contesto in cui la Vega Corporation, l'organizzazione aliena guidata dal terribile Direttore Zarog, sta imponendo la sua politica predatoria sul genere umano. In questo clima di oppressione, il gruppo ribelle Squadron 51 reagisce cercando di sconfiggere la diabolica flotta di Zarog.