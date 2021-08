SYNCED: Off-Planet, lo shooter ispirato a The Division si mostra nel trailer dedicato alla storia

Il publisher Proxima Beta e lo sviluppatore NExT Studios hanno pubblicato il trailer della storia per lo sparatutto in terza persona cooperativo SYNCED: Off-Planet.

SYNCED: Off-Planet è uno sparatutto ambientato in un futuro "tecno-apocalittico". Combattete insieme ad altri giocatori contro le squadre nemiche e sincronizzatevi con i compagni per schierarvi in combattimento. Rafforzate la vostra squadra, potenziate le armi e scoprite cosa è andato storto con la più grande innovazione della società.

Immergetevi in una storia che cresce insieme a voi. Progredite attraverso le partite per incontrare più sopravvissuti e ottenere nuove informazioni. Svelate i fili che legano il "techno-optimism" e la corruzione alla caduta della società come la conosciamo.

SYNCED: Off-Planet uscirà su PC via Steam nel 2022.

Fonte: Gematsu.