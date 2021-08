tERRORbane è un particolare titolo 'pieno' di bug e riferimenti ai giochi più iconici che ha una finestra di lancio

Durante l'evento "Awesome Indies showcase" legato alla Gamescom, è stata annunciata la finestra di lancio di tERRORbane, particolare titolo dello studio di sviluppo italiano BitNine Studios.

"Diventa il potente Terrorbane, l'eroe coinvolto dallo Sviluppatore nella sua goffa ricerca della ricetta per il videogioco perfetto. Parti per un'avventura ispirata ai classici del JRPG, piena di riferimenti ai videogiochi più iconici, e dai la caccia a orde di bug per acchiapparli tutti" recita la descrizione del gioco.

Nel mondo di gioco infatti vi aspettano, non solo nemici da combattere, ma anche una serie di bug, con la figura mitica, lo Sviluppatore, che vi accompagnerà in questa storia piena di riferimenti ad altri iconici giochi. Ad ogni modo, vi lasciamo alla visione di questo particolare trailer.

Se tERRORbane vi ha intrigato, sappiate che è disponibile una demo su Steam tutta da provare: il gioco arriverà all'inizio del 2022.