The Touryst è il primo gioco a supportare l'8K in supersampling su PS5

The Touryst è stato avvistato su PlayStation Store all'inizio di questa settimana ed è stato confermato che il titolo indie arriverà presto sui sistemi di Sony. Lo sviluppatore Shin'en Multimedia ha confermato che il gioco uscirà sia su PS5 che su PS4 e l'output grafico è piuttosto interessante, dato che, per quanto ne sappiamo, questo è il primo esempio di 8K in supersampling su PS5.

Questo non vuol dire che il gioco verrà riprodotto con una risoluzione nativa di 8K. Mentre il gioco inizialmente eseguirà il rendering a 8K, tramite il supersampling imposterà la risoluzione output a 4K.

Ci saranno due opzioni grafiche: 8K supersampling a 60 fotogrammi al secondo o 4K nativo a 120 fotogrammi al secondo. Su PS4 raggiungerà 1080p a 60 fotogrammi al secondo.

Want to go on vacation? We are happy to announce that #TheTouryst will release digitally on #PlayStation on September 9, 2021.



19.99 ?/USD, Cross-Buy #PS4/#PS5

PS5: 8k supersampling at 60fps / 4k at 120fps

PS4: 1080p at 60fpshttps://t.co/LEzRSLaoif pic.twitter.com/u3493JuaFa — Shin'en Multimedia (@ShinenGames) August 24, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Il gioco è un platform d'azione sandbox con uno stile artistico voxel. Vestirete i panni di un vacanziere che visita le Monument Islands e potrete impegnarvi in tutti i tipi di attività. Ci sono sale giochi e onde da surfare, svelerete anche un mistero su un'antica civiltà, quindi sembra che ci siano molte cose da fare.

The Touryst verrà lanciato su PS5 e PS4 il 9 settembre 2021.

Fonte: Pushsquare.