Time Loader è un curioso puzzle platform in cui un piccolo robottino viene spedito nel passato

Una premessa interessante e un gameplay curioso soprattutto grazie alle minuscole dimensioni del protagonista, un robot più piccolo di un gattino.

Time Loader è un puzzle platform in cui un piccolo robot viene inviato nel passato dal suo creatore per prevenire un tragico incidente. Per riuscirci dovrà esplorare la casa in cui viene inviato, migliorare il proprio equipaggiamento e risolvere diversi enigmi. Ecco il nuovo trailer presentato all'Awesone Indies Showcase delle Gamescom.

Time Loader non ha ancora una data di uscita ma uscirà almeno inizialmente solo su PC.