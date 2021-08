Valheim: Hearth and Home ha una data di uscita

L'atteso aggiornamento di Valheim, Hearth and Home, ha finalmente una data di uscita.

Rivelato alla Gamescom 2021, Hearth and Home arriverà su Valheim il 16 settembre, con diverse meccaniche aggiornate per cibo, cucina, nuovi oggetti di artigianato e aggiungerà un vegetale per consentire ai giocatori di creare ricette uniche durante le loro avventure.

I giocatori dovranno avventurarsi e scoprire questi nuovi cibi, ricette e scoprire come creare gli oggetti da costruzione da aggiungere alla loro longhouse preferita. Hearth and Home sarà un aggiornamento gratuito per tutti quando verrà pubblicato.

Valheim è stato un enorme successo da febbraio e ha continuato a crescere con sempre più giocatori. Gli sviluppatori Iron Gate sono stati sopraffatti dall'enorme accoglienza per il gioco, ma con così tanti giocatori, più utenti sono stati in grado di individuare e segnalare bug precedentemente trascurati. Il team ha trascorso la maggior parte del tempo a lavorare su questi bug per migliorare l'esperienza di gioco, motivo per cui l'imminente aggiornamento ha richiesto così tanto tempo.

I giocatori di Valheim erano ansiosi di avere più contenuti, e questo è un passo nella giusta direzione per far tornare i fan al gioco.

Fonte: Gamepur.