Xbox Games With Gold, annunciati i giochi di settembre

Microsoft ha annunciato ufficialmente tutti e quattro i titoli Xbox Games With Gold per settembre 2021. Questi giochi possono essere scaricati gratuitamente per i membri Xbox Live Gold, inclusi anche gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. Vediamoli insieme.

Warhammer: Chaosbane (1 - 30 settembre)

In un mondo devastato dalla guerra e dominato dalla magia, sei l'ultima speranza per l'Impero degli Uomini contro le orde del Caos. Gioca da solo o con un massimo di quattro giocatori in co-op locale o online, scegli un eroe tra quattro classi di personaggi con abilità uniche e complementari, e preparati a battaglie epiche sfruttando alcuni dei manufatti più potenti del Vecchio Mondo.

Mulaka (16 settembre - 15 ottobre)

Entra nei meravigliosi paesaggi del nord Messico. Mulaka è un gioco d'azione ed avventura in 3D, basato sulla cultura indigena Tarahumara. Sono riconosciuti per le loro impressionanti abilità, tra cui correre velocemente. Approfondisci l'avventura di Sukurúame - un mago Tarahumara - e lotta contro il male corrompendo la terra, mentre usi i tuoi poteri.

Zone of the Enders HD Collection (1 - 15 settembre)

Il processo di rimasterizzazione in HD ha reso ZOE ancora più sorprendente, riaccendendo i brividi per i fan di vecchia data e facendo innamorare coloro che scoprono il gioco per la prima volta. Ad ogni modo, i giocatori troveranno una combinazione di gameplay hardcore e storia avvincente.

Samurai Shodown II (16 - 30 settembre)

Questo titolo è il secondo della serie di Samurai Shodown che è stato il pioniere del gioco di combattimento ben noto in tutto il mondo.

