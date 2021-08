Xbox ed i leak su Halo Infinite: arriva la risposta 'divertente' della società

Halo Infinite ha finalmente una data di uscita: peccato però che la sorpresa è stata rovinata da un leak precedente alla Gamescom Opening Night Live che indicava appunto la data di uscita ufficiale del gioco tanto atteso.

Tuttavia, il team dei social media di Xbox ha visto il lato divertente della cosa, portando su Twitter dopo l'annuncio ufficiale il seguente messaggio umoristico, accumulando migliaia di "Mi Piace" nel processo: "Giorni senza leak: 0".

Come potete ben immaginare, questo tweet ha suscitato un sacco di attenzione su Twitter nelle ultime ore, con il dirigente Xbox Aaron Greenberg che ha persino suggerito al team di "fare delle magliette a tema". Insomma, Xbox si è giocata la carta della simpatia per far fronte ai leak che rovinano i programmi alle grandi società. Durante l'annuncio di Halo Infinite Xbox ha mostrato inoltre una Xbox Series X in edizione limitata proprio dedicata al gioco: attualmente sono disponibili i preordini sul sito ufficiale ma, come volevasi dimostrare, la console è già vittima dei bagarini.

So badly want to make T-shirts for this! — Aaron ?Day One On Game Pass? Greenberg ??????U (@aarongreenberg) August 25, 2021

Halo Infinite sarà disponibile dall'8 dicembre su PC, Xbox Series X/S e Xbox One. A questo link potete dare uno sguardo ai requisiti minimi e consigliati per quanto riguarda la versione PC.