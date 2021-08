Xbox Series X a tema Halo Infinite è già diventata preda dei bagarini

La console Xbox Series X a tema Halo Infinite è già stata rivenduta a un prezzo decisamente superiore a quello standard.

L'utente Twitter @roboplato ha condiviso uno screenshot di una serie di inserzioni su eBay che mostrano la console appena annunciata in vendita per $1.000. Nel Regno Unito, le inserzioni superano poco meno £900 (circa $1.200). Il tweet è arrivato circa due ore dopo l'annuncio della console in edizione limitata durante lo showcase Gamescom Opening Night Live di ieri.

Questi elenchi hanno prezzi gonfiati di molto, mentre Microsoft elenca la console a $549,99. Ancora più bizzarro è il fatto che i venditori non abbiano ancora messo le mani sulla console, poiché il lancio non è previsto prima del 15 novembre.

La nuova Xbox Series X non è stato l'unico annuncio relativo ad Halo all'Opening Night Live: la console è dotata di un controller wireless Xbox Elite ispirato all'armatura di Master Chief.

Ancora più importante, tuttavia, abbiamo finalmente ottenuto una data di uscita per Halo Infinite dopo quasi un anno di attesa: il gioco arriverà l'8 dicembre.

Fonte: Gamesradar.