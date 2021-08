DOLMEN: il souls-like in salsa sci-fi arriverà nel 2022. Un nuovo trailer mostra brutali combattimenti

L'action adventure sci-fi di Massive Work, Dolmen, si è mostrato in un nuovissimo trailer al Gamescom Future Games Show.

Il trailer mostra molte delle sfaccettature del gioco, inclusi il combattimento corpo a corpo, il combattimento a distanza e quello che sembra essere un sistema di costruzione piuttosto robusto.

DOLMEN vede i giocatori giocare nei panni di un soldato inviato su un pianeta alieno infestato da alieni e mostri per un obiettivo non ancora chiaro. Ovviamente, il gameplay sembra essere l'obiettivo principale e DOLMEN è un ibrido tra un gioco d'azione in terza persona e uno sparatutto.

I giocatori possono equipaggiare un sacco di armi a distanza per uccidere i mostri e avvicinarsi con una varietà di armi da mischia. Ci sono anche vari set di armature da equipaggiare.

DOLMEN uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S nel 2022.

Fonte: Gamingbolt.