Dying Light: Platinum Edition è ufficialmente in arrivo su Switch

Dopo i rumor di luglio secondo cui Dying Light sarebbe arrivato su Switch, lo sviluppatore Techland lo ha ora reso ufficiale!

Dying Light è stato un enorme successo per Techland, dato che è stato giocato da oltre 20 milioni di giocatori dal suo lancio nel 2015, e ha ricevuto una quantità enorme di DLC, sia gratuiti che a pagamento nel corso degli anni (ovviamente, come saprete, un sequel è previsto su PC, PlayStation e Xbox a dicembre).

Tutti questi DLC sono stati raggruppati insieme per una speciale Platinum Edition di Dying Light su PC, PlayStation e Xbox all'inizio del 2021, ed è questa versione che ora è stata confermata in arrivo su Switch, anche se non c'è ancora una data di uscita precisa.

"Un singolo playthrough di Dying Light Platinum Edition", afferma Techland, "fornirà ai fan oltre 100 ore di gioco per giocatore singolo e innumerevoli avventure aggiuntive quando si gioca con gli amici e si esplora il mondo in modalità cooperativa".

Il report di luglio suggeriva anche che Switch avrebbe ottenuto alcune funzionalità specifiche, tra cui rumble HD, mira con giroscopio, controlli di movimento, supporto touchscreen e cooperativa locale, ma lo sviluppatore non ne ha fatto menzione nel suo annuncio.

Dying Light per Switch sarà disponibile sia in formato digitale che fisico e Techland afferma che presto rivelerà maggiori dettagli sull'uscita.

Fonte: Eurogamer.net.