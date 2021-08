EA vuole utilizzare test CAPTCHA per individuare i bot nei giochi multiplayer

Electronic Arts ha trovato un modo abbastanza semplice per rilevare i bot nei giochi multiplayer al fine di vietare loro di rovinare il gameplay per i giocatori autentici.

Secondo un nuovo brevetto, EA vuole utilizzare un nuovo tipo di test pubblico completamente automatizzato per impedire ai bot di ottenere ricompense destinate ai giocatori umani.

Il sistema brevettato presenterà ai giocatori enigmi generati casualmente di varia difficoltà non appena accedono a un gioco. Se i giocatori sono in grado di risolvere gli enigmi, il gioco li riconoscerà come umani e concederà loro ricompense in base alla difficoltà degli enigmi che hanno risolto. Se sono bot, verranno eliminati dal CAPTCHA e non riceveranno alcuna ricompensa.

I suddetti puzzle possono essere qualsiasi cosa, ma EA propone di suddividere oggetti di gioco come armi e skin in puzzle sparsi da risolvere. In questo modo, i giocatori saranno in grado di vedere le ricompense che possono avere se vogliono optare per un'opzione di puzzle più difficile.

I bot sono abbastanza comuni da individuare nei giochi multiplayer. Sono programmati per giocare al posto dei giocatori umani per macinare partite e lunghe ore di gioco per ricompense e oggetti.

Un giocatore, ad esempio, può assegnare un bot alla coltivazione di materiali di fabbricazione in World of Warcraft mentre dorme. Un altro giocatore, come altro esempio, può assegnare un bot per giocare partite di League of Legends e coltivare valuta Blue Essence.

Il CAPTCHA è ampiamente utilizzato dai siti Web per autenticare se la persona che tenta di accedere è un essere umano o una macchina. La misura di sicurezza di solito genera una sequenza casuale di lettere, numeri o immagini. È giusto dire che i bot sono diventati piuttosto intelligenti nel corso degli anni e, sebbene il CAPTCHA possa essere ingannato, fa ancora il suo buon lavoro. EA crede che la stessa funzione di sicurezza possa essere incorporata nei giochi, il che sembra che potrebbe effettivamente funzionare.

Fonte: Segmentnext.